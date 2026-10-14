circle x black
Cerca nel sito
 

Uomo sbranato da una tigre, Trump posta il video: "Non si scherza con la natura". Poi pubblica la parodia con IA

Su Truth social prima la clip di William Chapman, poi la versione creata con l'intelligenza artificiale con protagonista il presidente Usa. La famiglia dell'uomo ucciso chiede rispetto

Trump nel video AI con la tigre - Truth Social
Trump nel video AI con la tigre - Truth Social
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 16.40
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha condiviso sul suo Truth Social il video in cui il 23enne William Chapman, che ''soffriva di una grave malattia mentale'', veniva sbranato da una tigre siberiana nel suo recinto del Yorkshire Wildlife Park di Doncaster, nel nord dell'Inghilterra. ''Non si scherza mai con la natura'', ha scritto Trump, che poi ha condiviso una clip, creata con l'intelligenza artificiale, in cui si vede il tycoon affrontare una tigre e poi abbracciarla, sorridente.

''I contenuti profondamente offensivi stanno causando un grave disagio", hanno dichiarato i familiari di Chapman, dicendosi "completamente devastati" dalla sua morte. La famiglia ha poi chiesto di smettere di condividere tali contenuti, spiegando che stavano causando "grave sofferenza in un momento di eccezionale vulnerabilità". Era un "giovane brillante, affabile e simpatico", ha detto la famiglia, era "molto amato". "Purtroppo, William ha sofferto di una grave malattia mentale per diversi anni e di conseguenza gli sono stati prescritti farmaci potenti", ha aggiunto, affermando che ''sarà il medico legale a stabilire quale ruolo abbia avuto questo nella sua morte. Chiediamo a tutti di avere rispetto".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tigre siberiana intelligenza artificiale vergogna rispetto morte malattia mentale
Vedi anche
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza