circle x black
Cerca nel sito
 

Cina, la missione sulla Luna slitta: Pechino doveva cercare acqua

Il rinvio del Chang'e-7 arriva poco meno di due settimane dopo l'esplosione di un razzo lanciato dal sito di Hainan

Una tuta di un taiconauta cinese - (Fotogramma)
Una tuta di un taiconauta cinese - (Fotogramma)
23 agosto 2026 | 18.05
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

La Cina rinvia la missione sulla Luna. L'agenzia spaziale di Pechino ha annunciato il rinvio di una missione di ricerca, parte degli sforzi per far atterrare un equipaggio sul satellite entro il 2030. Dopo una "valutazione completa", la missione, che prevedeva l'invio della sonda lunare Chang'e-7 a bordo di un razzo vettore Lunga Marcia 5, "non soddisfa le condizioni di lancio e non può avere luogo durante il periodo previsto per quest'anno", ha detto l'agenzia spaziale. La decisione di rinviare il lancio è stata "basata sui principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione", si legge in una nota che non fornisce ulteriori dettagli. Secondo quanto riportato dai media la missione, il cui scopo è cercare acqua sul polo sud della Luna, sarebbe dovuta partire nel fine settimana o domani.

Il rinvio del Chang'e-7 arriva poco meno di due settimane dopo l'esplosione di un razzo lanciato dal sito di Hainan. La missione fallita riguardava un razzo vettore Lunga Marcia 7A, decollato dal sito di lancio spaziale di Wenchang, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua. La causa del guasto è oggetto di indagine. Negli ultimi anni Pechino ha investito miliardi di dollari nel suo programma spaziale per realizzare quello che il presidente Xi Jinping definisce il "sogno spaziale" del Paese.

Secondo quanto riportato dalla sua agenzia spaziale, a luglio la Cina ha effettuato con successo il primo atterraggio di un razzo riutilizzabile, segnando un passo importante nelle sue ambizioni spaziali e nella riduzione dei costi di lancio. Pechino punta a far atterrare degli astronauti sulla Luna entro il 2030, una corsa in cui sono in competizione anche gli Stati Uniti con il loro programma Artemis.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cina missione luna cina spazio programma
Vedi anche
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video
News to go
Ape sociale, si avvicina il termine per presentare la domanda
News to go
Fermo pesca in tutto l'Adriatico, lo stop fino al 29 settembre
News to go
Autostrade, sempre più caselli senza barriere: come funzionano, pagamenti e multe
Il robot è più veloce di Bolt, nuovo 'record' sui 100 metri - Video
Esplosione all'ultimo piano di un palazzo a Perugia, crolla il tetto - Video
News to go
Piccole e medie imprese, fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell'azienda: il dato
Sicilia, svastica con i tappetini fitness nella villa comunale di Militello


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza