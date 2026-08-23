La Cina rinvia la missione sulla Luna. L'agenzia spaziale di Pechino ha annunciato il rinvio di una missione di ricerca, parte degli sforzi per far atterrare un equipaggio sul satellite entro il 2030. Dopo una "valutazione completa", la missione, che prevedeva l'invio della sonda lunare Chang'e-7 a bordo di un razzo vettore Lunga Marcia 5, "non soddisfa le condizioni di lancio e non può avere luogo durante il periodo previsto per quest'anno", ha detto l'agenzia spaziale. La decisione di rinviare il lancio è stata "basata sui principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione", si legge in una nota che non fornisce ulteriori dettagli. Secondo quanto riportato dai media la missione, il cui scopo è cercare acqua sul polo sud della Luna, sarebbe dovuta partire nel fine settimana o domani.

Il rinvio del Chang'e-7 arriva poco meno di due settimane dopo l'esplosione di un razzo lanciato dal sito di Hainan. La missione fallita riguardava un razzo vettore Lunga Marcia 7A, decollato dal sito di lancio spaziale di Wenchang, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua. La causa del guasto è oggetto di indagine. Negli ultimi anni Pechino ha investito miliardi di dollari nel suo programma spaziale per realizzare quello che il presidente Xi Jinping definisce il "sogno spaziale" del Paese.

Secondo quanto riportato dalla sua agenzia spaziale, a luglio la Cina ha effettuato con successo il primo atterraggio di un razzo riutilizzabile, segnando un passo importante nelle sue ambizioni spaziali e nella riduzione dei costi di lancio. Pechino punta a far atterrare degli astronauti sulla Luna entro il 2030, una corsa in cui sono in competizione anche gli Stati Uniti con il loro programma Artemis.