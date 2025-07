"Il condizionatore raffredda una stanza ma riscalda la strada". Agnès Pannier-Runacher, ministro francese per la Transizione ecologica, nelle dichiarazioni alle tv - in particolare a Bfm - evidenzia le conseguenze dell'utilizzo dei climatizzatori per contrastare l'ondata di caldo record che sta mettendo in ginocchio anche la Francia. Le parole del ministro non passano inosservate e rimbalzano sui social, dove il video diventa oggetto di discussione e di polemiche. L'inquadratura progressivamente si allarga, infatti, e sul soffitto - alle spalle di Pannier-Runacher - appare evidente il 'bocchettone' di un impianto di condizionamento che raffredda il luogo in cui il ministro risponde ai media. Il dettaglio cattura l'attenzione di molti utenti, francesi e non, che ironizzano su X: "Quando suggerisce di non usare il condizionatore, sta parlando del nostro".