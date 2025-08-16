circle x black
Avvistati conigli 'Frankenstein': cos’è il virus che ha colpito i roditori in Colorado

La patologia non è una novità, ispira il folklore antico e alimenta la ricerca scientifica da quasi 100 anni

16 agosto 2025 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Potrebbero sembrare un film horror, ma dei 'Franken bunnies', ovvero conigli Frankenstein, (come sono stati denominati) sono stati avvistati tra i prati del Colorado e di altri paesi degli Stati Uniti. Questi roditori presentano escrescenze scure su testa e collo, simili a corna metastatizzate.

Le foto virali hanno ispirato una serie di soprannomi poco lusinghieri, tra cui "conigli Frankenstein", "conigli demoniaci" e "conigli zombie". Gli scienziati dicono che non c’è motivo di essere spaventati: le creature pelose hanno semplicemente il papilloma virus di Shope, un virus relativamente comune e perlopiù innocuo, che causa la formazione di lesioni verrucose che, con la crescita, possono assumere un aspetto cornicolato.

Il virus prende il nome dal Dr. Richard E. Shope, ricercatore della Rockefeller University che ne documentò la presenza nei conigli dal manto bianco negli anni '30.

Il papillomavirus di Shope ha una storia ben documentata, contribuendo alla formazione di leggende popolari, come quella del secolare mito del jackalope, che racconta di una lepre (o un grosso coniglio) dotata di corna simili a quelle di un cervo o di un'antilope. La malattia nei conigli ha anche contribuito alla conoscenza degli scienziati sulla connessione tra virus e cancro, come il papillomavirus umano che causa il cancro cervicale.

L'attenzione mediatica sull'evento di Fort Collins, a nord di Denver, è scaturita dalle segnalazioni di residenti che hanno osservato e fotografato gli animali infetti. Kara Van Hoose, portavoce del Colorado Parks and Wildlife, ha confermato la ricezione di chiamate relative a questi avvistamenti, precisando tuttavia che la presenza di conigli infetti non è insolita, soprattutto durante l'estate, periodo di maggiore attività delle pulci e delle zecche, vettori del virus.

Il papillomavirus di Shope si trasmette tra conigli, ma non ad altre specie, compresi umani e animali domestici. Le escrescenze non danneggiano i conigli a meno che non crescano sugli occhi o sulle loro bocche e interferiscano con l'alimentazione. Il sistema immunitario del coniglio è generalmente in grado di debellare l'infezione, con conseguente regressione spontanea delle lesioni.

