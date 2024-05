Un volo della Virgin Australia da Perth a Melbourne è stato costretto a tornare indietro e ad atterrare, poco dopo il decollo, perché un passeggero avrebbe iniziato a correre completamente nudo per il corridoio della cabina come riporta il Guardian.

Avrebbe anche fatto cadere a terra un membro dell'equipaggio che cercava di fermarlo. Sul velivolo, una volta sceso a terra, sono saliti gli agenti della polizia federale che l'hanno arrestato. "Ci scusiamo con gli altri passeggeri per l'accaduto" ha detto un portavoce della compagnia aerea. L'uomo è stato portato in ospedale per controlli sulla sua salute mentale.