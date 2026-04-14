Costa in missione nel Golfo: solidarietà Ue contro l'Iran e pace in Medio Oriente

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa è oggi ad Abu Dhabi, prima tappa di un tour di due giorni negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Qatar, tra oggi e domani, durante la tregua nella guerra scatenata da Israele e Usa contro l'Iran, che ha colpito tutti i Paesi della regione.

"Ho tre messaggi - scrive Costa via social - da rivolgere ai nostri partner del Golfo: siamo pienamente solidali di fronte agli attacchi indiscriminati, ingiustificabili e illegali dell'Iran; siamo un partner affidabile per i Paesi del Golfo e siamo pronti a dare il nostro contributo; lavorando insieme, possiamo sostenere una strategia globale per una pace duratura in Medio Oriente attraverso il negoziato e la diplomazia".