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Costa in missione nel Golfo: solidarietà Ue contro l'Iran e pace in Medio Oriente

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa visita tre Paesi del Golfo per ribadire la solidarietà dell'Ue contro gli attacchi dell'Iran e per promuovere la pace in Medio Oriente, attraverso la diplomazia.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - Fotogramma/Ipa
Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa - Fotogramma/Ipa
14 aprile 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa è oggi ad Abu Dhabi, prima tappa di un tour di due giorni negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Qatar, tra oggi e domani, durante la tregua nella guerra scatenata da Israele e Usa contro l'Iran, che ha colpito tutti i Paesi della regione.

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"Ho tre messaggi - scrive Costa via social - da rivolgere ai nostri partner del Golfo: siamo pienamente solidali di fronte agli attacchi indiscriminati, ingiustificabili e illegali dell'Iran; siamo un partner affidabile per i Paesi del Golfo e siamo pronti a dare il nostro contributo; lavorando insieme, possiamo sostenere una strategia globale per una pace duratura in Medio Oriente attraverso il negoziato e la diplomazia".

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Antonio Costa Ue Emirati Arabi Uniti guerra Iran Arabia Saudita Qatar Ue Golfo
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