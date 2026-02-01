circle x black
Crans-Montana, ancora una vittima: 18enne ferito muore in ospedale

A un mese dalla strage, il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation sale così a 41 morti

Crans Montana, rilievi al bar Le Constellation - Afp
01 febbraio 2026 | 13.46
Redazione Adnkronos
Un mese dopo i fatti, la strage di Crans-Montana miete un'altra vittima. Un 18enne svizzero è infatti deceduto all'ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il bilancio del terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation. Lo riferiscono le autorità giudiziarie locali.

La Procura del Canton Vallese ha intanto accolto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura di Roma in relazione all'incendio dove sono morti anche sei giovani italiani. Lo ha annunciato una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia Ingrid Ryser, l'autorità competente in materia, all'emittente Radio Srf. Concretamente, questo significa che le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte, ha spiegato.

Dato che tra le vittime ci sono anche cittadini italiani ''ha senso che le due autorità inquirenti si uniscano, mettano in comune le risorse e lavorino congiuntamente a questo procedimento penale'', ha spiegato Ryser. A metà febbraio è previsto un primo incontro tecnico tra le autorità penali dei due Paesi. L'Ufficio federale di giustizia sarà presente con l'obiettivo di ''chiarire i dettagli della collaborazione e coordinare le procedure'', ha precisato la portavoce.

