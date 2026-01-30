circle x black
Cerca nel sito
 

"Le Constellation brucia, i miei amici sono morti", 171 telefonate ai soccorsi nella strage di Capodanno - Audio

L'emittente Bfmtv diffonde l'audio delle chiamate: "Penso che i miei amici siano morti lì dentro. Ci sono molte persone che sono quasi morte"

Le Constellation
Le Constellation
30 gennaio 2026 | 21.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

C'è tutta l'angoscia del dramma di Capodanno nel locale Le Constellation Crans-Montana nella registrazione delle telefonate ai soccorsi trasmesse dall'emittente francese Bfmtv. Ben 171 telefonate al 144, i soccorsi svizzeri, nell'arco di un'ora e mezza. Telefonate agli atti delle indagini. "Sono quasi morto al Constellation. Credo di essere bruciato. L'intero Constellation è bruciato", si sente dire da una giovane voce. "Penso che i miei amici siano morti lì dentro. Ci sono molte persone che sono quasi morte, signora, chiami un'ambulanza'', prosegue. Nella prima telefonata, registrata verso l'una di notte, si sente: "Vorrei che veniste perché c'è un'emergenza al Le Constellation". Mentre grida di panico provengono da lontano, in francese, in un'altra telefonata si sente: "Per favore, signora, qui è Le Constellation a Crans-Montana , c'è un incendio, ci sono dei feriti".

Fino alle 3 del mattino, le telefonate hanno inondato il centralino dei servizi di emergenza. In preda allo choc, molti cercavano di descrivere la tragedia che stavano vivendo, con resoconti a volte confusi, ma pieni di orrore.

Allertati in massa, i primi soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati ad affrontare una situazione molto critica. "Sono sul posto dell'incendio a Crans-Montana", spiega uno dei primi soccorritori, che aggiunge: "Primo rapporto: tre persone con gravi ustioni". Durante la notte, le chiamate hanno consentito alla centrale operativa di coordinare le operazioni tra i soccorritori sul posto e i medici negli ospedali. Ad esempio, il numero di emergenza 144 ha chimato un medico del pronto soccorso per informarlo della situazione. "Vi chiamo per informarvi che c'è un'esplosione..." inizia l'operatore. "Ho quattro vittime e almeno trenta feriti.", aggiunge.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
le constellation crans montana strage strage le constellation
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza