Iran, Trump: "Da difesa aerea a radar, abbiamo distrutto tutto"

Il presidente americano al bilaterale con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, alla Casa Bianca: "Israele mi ha forzato la mano su raid? No, potrei averli costretti io"

Il presidente americano Donald Trump nel corso del bilaterale con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz - Afp
03 marzo 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
"Non hanno una marina militare, non hanno un'aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti. Di fatto tutto è stato distrutto". Così il presidente americano Donald Trump nel corso del bilaterale con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz alla Casa Bianca.

Trump ha quindi respinto l'ipotesi secondo cui Israele avrebbe "forzato la mano", spingendolo ad attaccare l'Iran. "No. Potrei essere stato io a costringerli - ha detto nello Studio Ovale - Secondo me, quei pazzi avrebbero attaccato per primi".

Lo scenario peggiore che potrebbe emergere dall'operazione statunitense in Iran, sarebbe "colpire e poi avere al potere qualcuno più malvagio del precedente", la guida suprema Ali Khamenei, ha continuato il leader Usa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
iran usa iran nucleare iran trump iran israele donald trump
