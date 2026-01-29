La Procura della Repubblica vallesana ha iscritto una quarta persona nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. A rivelarlo è Rts, precisando che si tratta del capo del dipartimento di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, che sarà interrogato dai procuratori incaricati dell'inchiesta sulla tragedia del 1° gennaio. Secondo le informazioni raccolte da Rts, sarà ascoltato tra una settimana, il 6 febbraio. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il comune di Crans-Montana non ha effettuato ispezioni al bar Le Constellation dal 2019.

Tajani: "Con la Svizzera nessun incidente diplomatico, pretendiamo giustizia"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, entrando al Consiglio affari esteri in corso a Bruxelles, ha spiegato che tra Italia e Svizzera non è avvenuto "nessun incidente diplomatico" in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar di Crans-Montana, "soltanto, pretendiamo che si faccia giustizia". "Ci sono stati dei comportamenti che hanno veramente lasciato perplessi tutti gli italiani: non il governo, tutti gli italiani, perché quello che è successo ha dell'incredibile", ha sottolineato Tajani.