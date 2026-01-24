circle x black
Crans-Montana, Italia richiama ambasciatore a Berna. Palazzo Chigi: "Indignati per scarcerazione Moretti"

L'Italia rappresenta la sua protesta alla magistratura svizzera dopo la scarcerazione del proprietario del bar Le Constellation

Jacques Moretti (Afp)
24 gennaio 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
L'Italia rappresenta la sua protesta alla magistratura svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, richiamando l'ambasciatore d'Italia a Berna. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.

"Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico", si legge nel comunicato.

La decisione dei giudici elvetici di scarcerare Jacques Moretti "rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"L'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie", prosegue il governo italiano. "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Ministro degli Esteri Antonio Tajani - conclude la nota - hanno quindi disposto il richiamo a Roma dell'Ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere".

