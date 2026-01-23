Dal 9 gennaio si trovava in carcere il titolare del bar Le Constellation dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone

Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando una propria fonte vicina alle indagini. Il titolare del bar Le Constellation, dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone, ha pagato una cauzione di 200mila franchi, pari a 215mila euro, per uscire dal carcere di Sion dove era detenuto dal 9 gennaio, come fa sapere il tribunale cantonale del Vallese in un comunicato.

Si prevede che Moretti lascerà il carcere di Sion, dove è detenuto dal 9 gennaio, nelle prossime ore. L'imprenditore sarà tuttavia soggetto a "misure alternative'', ovvero vincoli concepiti per impedirgli di fuggire. Tra questi il divieto di lasciare la Svizzera e di presentarsi quotidianamente presso la stazione di polizia, spiega France Info.