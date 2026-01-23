circle x black
Crans-Montana, oggi dimessi due ragazzi. Eleonora Palmieri mostra le ustioni sui social

L'annuncio dell'assesore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: "Tra due settimana potranno tornare a scuola". E su Elsa Rubino, sveglia dal coma: "Una bellissima notizia, speriamo possa tornare presto in Italia"

23 gennaio 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
Buone notizie per i ragazzi italiani feriti nell'incendio di Capodanno di Crans-Montana, in Svizzera. Due di loro, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, vengono dimessi oggi, ha comunicato l'assesore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa

"Abbiamo fatto una visita approfondita - ha dichiarato - ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto anche salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta dai medici curanti e quindi loro possono tornare a casa. Sono due ragazzi di Milano - ha precisato - frequentano due licei scientifici qui in città e ovviamente sono molto contenti di questa dimissione, sia loro che i genitori". "Questo non vuol dire che siano guariti", ha chiarito Bertolaso: "Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e anche di medicazione, quindi verranno qui" in ospedale "diversi giorni alla settimana per le medicazioni e le attività di riabilitazione. Gli sono state organizzate queste attività soprattutto nel pomeriggio, perché i medici ritengono che fra un paio di settimane possano entrambi tornare a scuola e questa è davvero una buona notizia - ha rimarcato l'assessore - perché vi posso garantire che quando sono arrivati non eravamo così sicuri che nell'arco di 1 mese potessero tornare, diciamo, alla normalità".

Dei due ragazzi che oggi tornano a casa, ha spiegato Bertolaso, "uno è arrivato proprio il 1° di gennaio, nel pomeriggio; è stato il primo dei ragazzi trasferito dall'ospedale di Sion con il nostro elicottero" a Niguarda. "L'altro ragazzo invece lo siamo andati a prendere all'ospedale di Losanna ed è arrivato qui il 2 di gennaio".

Bertolaso ha parlato anche di Elsa Rubino, la 15enne di biella ancora ricoverata a Zurigo, che ieri si è risvegliata dal coma. "I nostri medici sono in contatto con i medici dell'ospedale di Zurigo e seguiamo giorno per giorno, minuto per minuto, anche l'iter di Elsa. Abbiamo saputo che ha riaperto gli occhi e questa è una bellissima notizia", anche se "sappiamo che pure il cammino di Elsa sarà duro, doloroso e molto lungo". "Tutti noi speriamo che presto" Elsa "possa tornare a casa e che possa continuare le cure nel nostro Paese - ha aggiunto l'assessore - anche se immagino verrà trasferita al Centro ustioni di Torino", quando sarà possibile, ha precisato. "Ciò non significa che non verrà trattata in modo eccellente come stiamo facendo qui a Milano".

Intanto Eleonora Palmieri ha scelto di mostrare pubblicamente i segni lasciati dall’incendio al Constellation. La giovane, 29 anni, è rimasta ferita nel rogo e ha condiviso sui social le immagini del suo volto ustionato, scatti che in breve tempo hanno fatto il giro del web.

A rilanciare la foto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha scritto: “Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: ‘Un centimetro alla volta’”, attirando ulteriore attenzione sul drammatico episodio e sulle condizioni dei feriti.

