Cinque persone sono state uccise in una casa di riposo per anziani e infermi a Daruvar, nella Croazia centrale. Lo riporta Moj Portal. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è entrato nella struttura e ha iniziato a sparare. Le cinque persone, fra le quali sua madre, sono morte sul colpo, altre 8 sarebbero ferite, una delle quali in condizioni critiche. L'assassino è poi scappato, ma la polizia lo ha catturato subito dopo.