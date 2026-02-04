circle x black
Cerca nel sito
 

Cuba, allarme di Guterres: "La crisi umanitaria rischia di precipitare senza rifornimenti di petrolio"

La stretta di Trump con le minacce di dazi ai Paesi che vendono petrolio all'isola preoccupa l'Onu

Spostamenti con il carretto a Cuba - Adnkronos
Spostamenti con il carretto a Cuba - Adnkronos
04 febbraio 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La crisi umanitaria a Cuba "si aggraverà e rischia di precipitare se i rifornimenti di petrolio non saranno soddisfatti", ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha espresso, attraverso il suo portavoce, "estrema preoccupazione". Donald Trump ha minacciato di imporre dazi sui Paesi che vendono petrolio a Cuba, dopo aver bloccato i rifornimenti dal Venezuela e, come ha detto lunedì, anche del Messico che sarebbe disposto a fermare le esportazioni di greggio dirette all'Avana.

Un'ulteriore stretta comporterebbe infatti un impatto devastante sulle già fragili condizioni del Paese, sotto embargo Usa da oltre 60 anni. Dal petrolio dipende quasi completamente - nonostante la presenza di pannelli fotovoltaici - l'energia elettrica dell'Isola il cui uso è già da tempo contingentato. Non solo. I pochi e precari trasporti interni rischierebbero di fermarsi aggravando la crisi alimentare già presente in vaste aree dell'Isola per la mancata distribuzione interna di cibo e inciderebbe anche sulla distribuzione dei già insufficienti medicinali e generi di prima necessità di cui Cuba dispone.

Del resto Trump sembra puntare proprio al collasso dell'Isola. "Penso che cadrà da sola", ha affermato all'inizio dell'anno dopo il blitz per il rapimento di Maduro in Venezuela.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crisi umanitaria petrolio dazi Cuba Usa esteri news Onu crisi umanitaria Cuba
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza