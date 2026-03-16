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Cuba, la mossa dell'Avana: "Cubani all'estero potranno investire e avere società private nell'isola"

L'apertura anticipata a Nbcnews dal vicepremier Oscar Perez-Oliva Fraga

Persona attraversa la strada all'Avana
Persona attraversa la strada all'Avana
16 marzo 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai cubani che vivono all'estero, anche alle comunità degli esiliati negli Stati Uniti, sarà permesso di investire nel settore privato e possedere società nell'isola. Lo ha dichiarato il vice premier cubano, Oscar Perez-Oliva Fraga in un'intervista a Nbcnews, in cui spiega che "Cuba è aperta ad avere relazioni commerciali fluide con le società americane, anche con cubani che risedono negli Usa e con i loro discedenti". Fraga, che è anche ministro per gli investimenti e il commercio estero, ha anticipato nell'intervista con l'emittente americana la notizia, prima dell'annuncio ufficiale di oggi da parte dell'Avana.

Nell'intervista, vice premier ha illustrato il suo impegno per portare vita all'economia in estrema crisi dell'isola attraverso una serie di riforme tese a creare "un ambiente dinamico per gli affari" con l'obiettivo di rilanciare diversi settori, tra i quali quello turistico e il minerario, ed avviare l'ammodernamento dell'antiquata rete elettrica. Per Fraga lo sforzo va "oltre la sfera commerciale, si applica anche agli investimenti, non solo di piccola portata ma anche di portata maggiore".

In questo quadro "l'embargo degli Stati Uniti, la politica di ostilità nei confronti di Cuba, è indubbiamento un elemento che influisce su queste trasformazioni", aggiunge il ministro, sottolineando come l'embargo "ci priva dell'accesso alle finanze, alla tecnologia, al mercato e, negli anni recenti, è stato specificatamente puntato a privare il nostro Paese dell'accesso al carburante". La scorsa settimana il governo cubano per la prima volta ha confermato di aver avviato colloqui con l'amministrazione Trump.

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Cuba investimenti embargo riforme turismo minerario esteri news crisi Cuba Cuba news
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