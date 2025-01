Copenaghen risponde alle mire espansionistiche di Donald Trump. "Trump non avrà la Groenlandia", si legge in una nota del ministero degli Esteri danese. Il presidente statunitense ha continuato negli ultimi giorni ad affermare che gli Stati Uniti acquisiranno presto il controllo del vasto territorio artico, tesoro di riserve minerarie, terre rare, oro e gas.

"La Groenlandia è la Groenlandia e il popolo groenlandese è un popolo nel senso del diritto internazionale, protetto dal diritto internazionale", ha scandito il capo della diplomazia di Copenaghen, Lars Lokke Rasmussen, in un riferimento all'isola che è territorio autonomo danese. "Questo è anche il motivo per cui abbiamo ripetuto più volte che, alla fine dei conti, è la Groenlandia a decidere la situazione in Groenlandia", ha detto ancora il ministro nel corso di una conferenza stampa.

Nei giorni scorsi era intervenuto anche il premier della Groenlandia, Múte Egede. "Non si può evitare di considerare che se gli Stati Uniti vogliono parlare della Groenlandia devono parlare alla Groenlandia", ha affermato in una conferenza stampa a Nuuk, riconoscendo "la preoccupazione della gente", dopo che Trump nel recente passato non ha escluso l'impiego della forza militare per arrivare ai suoi scopi. "Ma la cosa più importante è ora quella di mantenere la calma e l'unità". "Dobbiamo riuscire a incontrarci, con Trump, e parlare della questione con calma".