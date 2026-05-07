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Dazi, ultimatum di Trump all'Ue: "Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano"

Il presidente americano: "Colloquio telefonico con von der Leyen, Bruxelles non rispetta l'intesa"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
07 maggio 2026 | 21.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultimatum di Donald Trump all'Unione europea sui dazi: se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno "in maniera vertiginosa". "Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen", scrive Trump sul social Truth. "Abbiamo discusso di molti argomenti, tra cui la nostra totale unità nel ritenere che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Abbiamo concordato che un regime che uccide il proprio popolo non può controllare una bomba in grado di uccidere milioni di persone", afferma Trump evidenziando la linea comune tra Usa e Ue in relazione all'Iran.

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Le note dolenti riguardano l'accordo commerciale tra le due sponde dell'Oceano Atlantico. "Ho atteso pazientemente che l'Ue rispettasse i suoi obblighi derivanti dallo storico accordo commerciale siglato a Turnberry, in Scozia, il più grande accordo commerciale di sempre", afferma Trump ricordando l'intesa raggiunta un anno fa. In quella circostanza, dice il presidente americano, "è stata fatta la promessa secondo cui l'Ue avrebbe rispettato la sua parte dell'accordo e, come previsto, avrebbe azzerato le tariffe". Per Washington, Bruxelles è inadempiente: "Ho accettato di dare tempo" all'Ue "fino al 250° anniversario della nascita del nostro Paese", dice facendo riferimento alla data del prossimo 4 luglio. "Altrimenti, purtroppo, le tariffe saranno subito incrementate in maniera vertiginosa", conclude.

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