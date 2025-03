"Ci hanno sfruttato per 40 anni, forse di più. Non succederà più", ha affermato il presidente degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto ad eventuali accordi sui dazi con altri paesi ma ha sottolineato che qualsiasi intesa potrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore dei dazi il 2 aprile. "È possibile se riusciamo a ottenere qualcosa ma, sapete, ci hanno sfruttato per 40 anni, forse di più. Non succederà più. Ma sì, sono certamente aperto a questo", ha detto Trump, secondo quanto riferisce la 'Cnn', ai giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre si recava in Florida. "Probabilmente" eventuali accordi arriveranno "dopo" il 2 aprile, ha aggiunto.

Trump ha anche ribadito l'intenzione di annunciare dazi sul settore farmaceutico. Il presidente ha rifiutato di fornire un'aliquota specifica per questi dazi ma ha detto che saranno "sufficienti per far in modo che i farmaci e le aziende farmaceutiche portino i loro prodotti nel nostro Paese. Non vogliamo mai dover dipendere da altri Paesi, come abbiamo fatto durante il Covid".

Carney avvisa Trump: "Il 2 aprile dazi su merci Usa"

Da parte sua il nuovo primo ministro canadese, Mark Carney, ha dichiarato di aver avvisato il capo della Casa Bianca che a partire dal 2 aprile il suo governo imporrà dazi di ritorsione sulle merci americane se entreranno in vigore le tariffe Usa. Lo ha riferito una nota diffusa dall'ufficio di Carney, precisando che il primo colloquio telefonico con Trump da quando il premier canadese ha giurato all'inizio di questo mese è stato "molto costruttivo". Nella nota si sottolinea anche che i due leader "hanno concordato di avviare negoziati completi su una nuova relazione economica e di sicurezza" subito dopo le elezioni generali canadesi, in programma il 28 aprile.