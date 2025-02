Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole imporre dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, inclusi Canada e Messico. Lo ha dichiarato ai giornalisti sull'Air Force One durante il viaggio a New Orleans per il Super Bowl, in quella che rappresenta una significativa escalation nella sua 'guerra' commerciale. "Tutto l'acciaio che arriva negli Stati Uniti sarà soggetto a dazi. Una tariffa del 25%", ha detto. Alla domanda sulle tariffe sulle importazioni di alluminio, Trump ha risposto: “25% per entrambi”.

L'annuncio intensifica le tensioni commerciali con i principali partner economici americani e si aggiunge agli attuali dazi imposti la settimana scorsa e concide con l'entrate in vigore delle tariffe di ritorsione della Cina, su carbone e GNL, petrolio greggio, attrezzature agricole e alcuni veicoli.

Trump ha confermato anche l'intenzione di annunciare ulteriori "tariffe reciproche” nella prossima settimana, tra martedì e mercoledì, sottolineando che entreranno in vigore "quasi immediatamente". La sua giustificazione è stata laconica: "Molto semplicemente, se loro ci fanno pagare, noi facciamo pagare loro”.

La posizione Ue

L'Unione Europea si opporrà e “replicherà” a qualsiasi dazio imposto dagli Stati Uniti, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot. “Non ci sono esitazioni quando si tratta di difendere i nostri interessi”, ha detto in un'intervista a TF1.

In un comunicato la Commissione europea ha comunque reso noto di non aver ricevuto “alcuna notifica ufficiale” di nuovi dazi statunitensi. “Non risponderemo ad annunci generici senza ulteriori dettagli o chiarimenti scritti”, si legge, sottolineando tuttavia che Bruxelles reagirà per proteggere gli interessi delle aziende europee in caso di “misure ingiustificate”.