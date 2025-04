Prese di mira in particolare le merci provenienti dalla Cina, che sono ora soggette a dazi doganali di almeno il 104%. Tokyo accusa il colpo e vira in rosso. Trump: "I Paesi mi implorano per fare accordi"

Scattata oggi la valanga di nuovi dazi "reciproci" imposti dal presidente Usa Donald Trump su decine di alleati e avversari americani, con l'obiettivo, come sostiene lui stesso, di ripristinare l'equità e rilanciare il settore manifatturiero.

Prese di mira in particolare le merci provenienti dalla Cina, che sono ora soggette a dazi doganali di almeno il 104%. Un nuovo giro di vite che fa male alle borse asiatiche che reagiscono con cali e perdite vistose: Tokyo perde il 4,35%, Shanghai prova a reagire e guadagna lo 0,65% con lo Szse a +0,37%, ma l'indice Hang Seng è sotto dell'1,82% e l'S&p asx 200 australiano cede l'1,97%.

Trump ha imposto dazi ancora più elevati di quelli inizialmente annunciati, dopo che Pechino ieri non ha fatto marcia indietro sulla promessa di imporre dazi di ritorsione del 34%. "Il nostro Paese e i suoi contribuenti sono stati derubati per oltre 50 anni. Ma non succederà più", ha dichiarato Trump la scorsa settimana annunciando i dazi i più alti che la nazione abbia mai visto in oltre un secolo. Poche ore prima che la tariffa entrasse in vigore, Trump aveva fatto commenti simili, aggiungendo che altri paesi, in particolare la Cina, "ci hanno francamente spacciati per morti".

Tariffe contro l'Ue

La raffica di nuovi dazi comprende anche le tariffe al 20% applicate all'Unione europea. Bruxelles nelle prossime ore formalizzerà la lista dei prodotti a stelle e strisce che verranno sottoposti a 'controdazi' del 25% a partire dal 15 aprile: botta e risposta, quindi, senza però chiudere le porte al dialogo.

Trump "è disposto a parlare, il presidente ha incontrato il suo staff che si occupa del commercio e ha dato disposizioni per avere accordi su misura con qualsiasi paese che chiami per arrivare ad un'intesa. Mentre gli accordi vengono discussi, i dazi reciproci rimarranno in vigore", dice la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Il presidente punta ad accordi positivi per i lavoratori e le aziende americane, tutte le opzioni sono sul tavolo. Parlerà con chiunque chiamerà, i telefoni non smettono di squillare. Ci sono leader pronti a prendere l'aereo subito. Il mondo sa che ha bisogno degli Usa, dei nostri mercati e dei nostri consumatori. Daremo priorità ai nostri alleati e ai nostri partner in queste trattative", dice, inserendo di fatto Meloni nel gruppo ristretto.

Trump: "I Paesi mi implorano per fare accordi"

Lo stesso Trump, parlando alla cena del comitato nazionale dei repubblicani, ha descritto i contatti con Paesi che stanno cercando di avviare negoziati. "Questi Paesi mi chiamano, stanno morendo per fare un accordo. La prego signore, facciamo un accordo, farò qualsiasi cosa", ha detto ancora, riferendo in questi termini i messaggi che gli stanno arrivando e usando un linguaggio volgare - 'they kissing my a..", mi leccano il c... - per descrivere il modo in cui i Paesi lo stanno approcciando.

Nel suo discorso, Trump ha voluto mandare un chiaro messaggio anche ai repubblicani che in questi giorni hanno espresso timori per la ricaduta economica e politica delle sue azioni. "Vinceremo le elezioni di midterm e avremo un'enorme vittoria a valanga, ne sono certo", ha affermato, puntando poi il dito contro il piccolo gruppo di repubblicani al Senato e alla Camera che sostengono un'iniziativa bipartisan per una legge che permetterebbe al Congresso di far scadere dopo 40 giorni i dazi.

"Vedo alcuni repubblicani ribelli, dei tizi che vogliono mettersi in mostra e dicono 'crediamo che il Congresso debba fare i negoziati', ma lasciatemi dire voi non negoziate come negozio io", ha continuato il presidente.

Diffuso aumento dei prezzi

Ora, gli americani e i cittadini di tutto il mondo sono destinati a vedersela con un diffuso aumento dei prezzi. Saranno gli importatori, non i Paesi presi di mira da Trump, a pagare i dazi, e questi costi vengono spesso scaricati su grossisti, dettaglianti e, in ultima analisi, sui consumatori. Ma anche le aziende all'estero non saranno esenti da questo fardello, con gli americani che probabilmente si riforniranno di merci da paesi con tariffe doganali più basse.

In definitiva, i dazi di Trump minacciano di inasprire una guerra commerciale globale. La Cina, già pronta ad intensificare le sue ritorsioni contro gli Stati Uniti, ha promesso di raddoppiare ulteriormente. Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato ieri che il paese "combatterà fino alla fine" nella guerra commerciale. Nel frattempo, Trump ha affermato in un post su Truth Social che "anche la Cina vuole fortemente raggiungere un accordo, ma non sa come avviarlo".