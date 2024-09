L'ex presidente cavalca ancora il tema dei migranti a Springfield, ma 'cade' sulle gang venezuelane in Colorado: smentito dalla polizia

Donald Trump cavalca il tema dell'immigrazione da Haiti e, dopo la fake news dei cani e dei gatti, parla della "distruzione dello stile di vita americano". E promette il "rimpatrio in massa" dei migranti arrivati negli Stati Uniti da Haiti. "Faremo grandi deportazioni da Springfield, nell'Ohio", ha sottolineato Trump durante una conferenza stampa in California, citando la cittadina in cui si svolge la bufala dei migranti che mangiano gli animali domestici.

"I migranti a Springfield stanno distruggendo lo stile di vita americano", si è accontentato di dire oggi l'ex presidente. Il sindaco di Springfield Rob Rue ha sollecitato i politici a moderare i toni delle loro parole, che hanno solo causato un “effetto negativo sulla città”. “Stanno arrecando danni nell'opinione pubblica”, ha dichiarato in un'intervista a WSYX.

Nuova smentita per Trump

Ieri Trump, in un comizio, aveva detto che, se eletto, avrebbe dispiegato agenti federali "per liberare intere zone del nostro Paese" sostenendo che gang venezuelane controllano parte del Colorado, vale a dire la cittadina di Aurora. La polizia della città ammette che le gang venezuelane sono presenti ma precisa che la loro influenza è "isolata" ed è stata "amplificata".