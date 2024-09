E' italiano lo studio di architetti che progetterà le nuove scuole ucraine

Scandurra ha vinto il concorso indetto dal ministero degli Esteri lituano per creare un progetto 'adattivo', da usare per costruire più istituti

È stato selezionato il vincitore del concorso “Future School for Ukraine”, che chiedeva ai partecipanti di presentare un progetto tecnico in grado di adattarsi alla costruzione di più scuole. Il concorso è stato indetto dalla Lituania e organizzato in collaborazione con esperti di architettura e istruzione dell'Ucraina. Il progetto sarà utilizzato come standard per la costruzione di nuove scuole in tutta l'Ucraina.

Il progetto è finanziato con 500.000 euro dal Fondo per la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari, amministrato dal Ministero degli Affari esteri della Lituania.

La giuria internazionale ha assegnato il primo premio al team di architetti italiani “Scandurra Studio Architettura srl”, che ha collaborato con l'architetto ucraino M.A. Vustianskyi.

“Il progetto “Future School for Ukraine” è un contributo stimolante della Lituania e dei partner internazionali alla vittoria dell'Ucraina e al futuro dei bambini ucraini. Questo progetto ha riunito i diplomatici lituani, l'Agenzia centrale di gestione dei progetti e altri partner per uno scopo comune e ci ha aiutato a costruire coalizioni internazionali. Gli sforzi di dieci team di architetti hanno contribuito ad attirare l'attenzione della comunità internazionale sul fatto che le esplosioni di bombe e le sirene d'allarme sono ancora più frequenti della campanella della scuola in Ucraina oggi” - ha dichiarato il viceministro Simonas Šatūnas.

Il Viceministro ha inoltre sottolineato che “l'esperienza acquisita nell'attuazione del progetto rafforzerà ulteriormente i legami dell'Italia e di altri Paesi europei con la Lituania e la cooperazione per la ricostruzione dell'Ucraina, continuamente distrutta dai barbari”. Šatūnas ha anche aggiunto che i risultati di questo progetto saranno un elemento essenziale dei preparativi per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma.

I danni causati dalla Russia al settore dell'istruzione ucraino sono immensi. Secondo il Ministero dell'Istruzione e della Scienza ucraino, più di 1.600 scuole sono state colpite dagli attacchi. Ben 197 sono state completamente distrutte. Per ricostruirle sono necessarie soluzioni razionali e il sostegno della comunità internazionale.

“La guerra della Russia contro l'Ucraina è una lotta esistenziale per il futuro dell'Ucraina. Il nemico vuole impadronirsi delle nostre terre, distruggere la nostra lingua e la nostra cultura e impedire la crescita di una nuova generazione di ucraini liberi. Ecco perché il ripristino e lo sviluppo dell'istruzione sono oggi più importanti che mai. Ogni scuola restaurata, ogni rifugio e ogni ritorno a un processo educativo vivo è un passo verso la conservazione della nostra identità. Lo sviluppo di un progetto adattativo per le scuole è un'opportunità per ricostruire più scuole, risparmiando denaro e tempo nella preparazione tecnica del progetto. Sono grato ai nostri partner lituani per il loro continuo sostegno alla nostra istruzione e per aver lanciato l'iniziativa “Future School for Ukraine””, ha dichiarato Oksen Lisovyi, Ministro dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina.

Il progetto “Future School for Ukraine” è attuato dall'Agenzia centrale di gestione dei progetti (CPMA) in collaborazione con l'Agenzia per la ricostruzione e lo sviluppo delle infrastrutture dell'Ucraina e l'Unione lituana degli architetti.

Il progetto selezionato dovrebbe essere ultimato nel febbraio 2025. Una volta ultimato, sarà disponibile gratuitamente per le istituzioni ucraine e i partner internazionali coinvolti nella ricostruzione delle infrastrutture scolastiche dell'Ucraina.

Tutti i progetti del concorso sono stati valutati sulla base di cinque criteri: la qualità dell'idea architettonica, la sua adattabilità, la funzionalità, la sostenibilità e il costo dei servizi di progettazione. Il primo progetto premiato, preparato da un team di architetti italo-ucraini, si concentra sull'uso efficiente dei materiali e su soluzioni costruttive razionali per un uso ottimale dei fondi.

Al concorso “Future School for Ukraine” hanno partecipato 15 progetti che hanno rispettato i requisiti. Sono stati valutati da una giuria internazionale di esperti, tra cui gli architetti Viktor Zotov (Ucraina), Carl Backstrand (Svezia), Helena Sandman (Finlandia), Viktorija Blažienė e Rolandas Palekas (Lituania), Ana Novosad, ex ministro dell'Istruzione ucraino e fondatrice della ONG savED, e Artūras Žarnovskis, responsabile del programma “Co-Create Future of Ukraine”.

Tutte le idee che hanno partecipato al concorso sono disponibili sul sito web di Future School for Ukraine.