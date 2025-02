Elezioni Germania, ambasciatore Lucas: "Sicurezza europea sfida più urgente, non solo per nuovo governo"

"Dopo le drammatiche dichiarazioni da Washington, che segnano l'inizio di una nuova epoca, il nostro obiettivo rimane lo stretto partenariato con gli Usa, ma dobbiamo trovare un nuovo modo per proteggere la pace e la sicurezza in Europa. Questa è la sfida più urgente non solo per il nuovo governo tedesco". Lo ha detto l'ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, intervenendo a ‘Il voto sopra Berlino’, lo speciale Adnkronos in diretta dalla sua residenza romana.

"Possiamo superare la sfida se mettiamo da parte il malinteso che vuole l'Euopa debole e sola, e forse questo spirito di fiducia ha già una data simbolica, che potrebbe essere domani 24 febbraio. Esattamente tre anni fa Putin ha cominciato la brutale aggressione contro l'Ucraina. Non tutti sembrano ricordare che la Russia di Putin è l'aggressore contro cui continuiamo a sostenere l'Ucraina", ha aggiunto.

"La campagna elettorale è stata incentrata sulle grandi sfide del nostro tempo: la politica migratoria, la crescita, l'economia, la transizione verde e anche la sicurezza europea e il futuro delle relazioni transatlantiche. Penso che il nuovo governo dovrà affrontare quanto prima queste questioni - ha spiegato -Nessuna di queste sfide può essere affrontata da sola dalla Germania, ed ecco perché continuerà a essere una forza in Europa, e per questo abbiamo bisogno di partner, tra cui naturalmente l'Italia, che è uno dei nostri amici più stretti e partner strategici in Europa. Tutti speriamo che si formi al più presto un governo in grado di agire, ma occorre la maggioranza assoluta".