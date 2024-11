Sembra destinato a uscire dalla corsa elettorale per le presidenziali il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu, filoccidentale, dato per favorito nel voto celebrato ieri, anche nei primissimi exit poll a chiusura delle urne.

Ciolacu risulta ora in terza posizione con il 19,16% dei voti, dopo il completamento del 99% delle operazioni di scrutinio. Il candidato filorusso Calin Georgescu risulta in pole position con il 22,94% dei voti, seguito da Elena Lasconi, sindaco di centrodestra di una piccola città, avanti a Ciolacu con circa 700 voti di scarto. Se la tendenza si dovesse confermare, sarebbe Lasconi ad accedere al ballottaggio, in programma per l'8 dicembre.