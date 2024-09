Boom dell'estrema destra alle elezioni regionali in Germania.partito tedesco anti-immigrazione Alternative für Deutschland (AfD) parla di un "successo storico", con una grande vittoria nello stato orientale della Turingia. L'AfD ha ottenuto quasi un terzo dei voti, nove punti di vantaggio sulla conservatrice Cdu e molti di più rispetto ai tre partiti di governo tedeschi.

Con questo risultato, l'estrema destra ottiene la prima vittoria alle elezioni parlamentari statali dalla Seconda guerra mondiale, anche se ha poche speranze di formare un governo in Turingia.

Corretti i risultati in Sassonia, per Afd e Cdu un seggio in men

Per quanto riguarda la Sassonia, le autorità elettorali hanno corretto il risultato riferendo che, a causa di un errore del software, era stata pubblicata una distribuzione errata dei seggi. Di conseguenza, i Verdi e il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) hanno ottenuto un seggio in più ciascuno, mentre i conservatori cristiano-democratici (Cdu) e l'estrema destra di Alternative for Deutschland (AfD) hanno ottenuto rispettivamente un seggio in meno di quelli inizialmente indicati.

In seguito al nuovo calcolo, l'AfD ha perso la cosiddetta 'minoranza di blocco' nel Land tedesco. Nonostante la variazione, la coalizione del governo regionale uscente composta da Cdu, Verdi e Spd non raggiunge la maggioranza.

Il termine 'minoranza di blocco' significa che un partito ha più di un terzo dei seggi. Si tratta di una soglia che gli consente di impedire l'approvazione di alcune leggi regionali, che per avere il via libera necessitano di una maggioranza dei due terzi dei deputati. In Sassonia, come in altri Lander, i giudici costituzionali e il presidente della Corte dei conti, ad esempio, sono eletti con una maggioranza di due terzi di tutti i deputati. Alcuni incarichi non avrebbero quindi potuto essere assegnati senza l'approvazione dell'AfD, che avrebbe potuto anche evitare lo scioglimento del Parlamento regionale.

Secondo i risultati corretti, la Cdu ha ottenuto 41 seggi e l'AfD 40. L'alleanza populista di sinistra di Sahra Wagenknecht (Bsw), fondata lo scorso gennaio, ha 15 seggi, l'Spd 10 e i Verdi sette. Infine la Linke conquista sei seggi e gli indipendenti uno.