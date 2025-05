Nicusor Dan verso la vittoria al secondo turno delle presidenziali in Romania. Secondo il primo exit poll realizzato da Avangarde per Tvr1 il sindaco di Bucarest è in testa con il 54,9%, mentre il leader del partito nazionalista George Simion è al 45,1%, riporta la Bbc.

Anche un secondo exit poll conferma il vantaggio del candidato europeista, con Dan al 54,1% e Simion al 45,9. Un fattore in favore del sindaco di Bucarest è stata l'alta affluenza, che ha raggiunto il 65%. Ma, sottolinea il Guardian, bisogna ricordare che al primo turno gli exit poll sottostimarono di 10 punti il risultato del leader di Aur che poi vinse con un ampio vantaggio. Inoltre, osserva ancora il sito del giornale britannico, gli exit poll "non sembrano tener conto nel voto cruciale della diaspora".

Simion contesta exit poll: "Io sono il nuovo presidente"

"Io sono il nuovo presidente e restituisco il potere ai romeni", afferma George Simion contestando l'affidabilità degli exit poll che danno il suo avversario Nicusor Dan nelle presidenziali in Romania in testa di almeno 9 punti, dichiarandosi già vincitore delle elezioni. Il leader nazionalista ha infatti affermato che le sue stime gli danno almeno 400mila voti in più rispetto al sindaco di Bucarest.

Dan: "Il Paese vuole il dialogo non l'odio"

"I romeni vogliono il dialogo, non l'odio", il primo commento di Nicusor Dan, subito dopo la diffusione degli exit poll. Il sindaco di Bucarest ha anche lodato, "l'impressionante forza" della società romena, riporta il Guardian.