Kamala Harris ringrazia al telefono un elettore. Ma c'è qualcosa che non quadra. La candidata democratica alle elezioni americane 2024, circondata da volontari e collaboratori, al telefono si intrattiene con un elettore. "Hai già votato? Lo hai fatto? Grazie!", dice la vicepresidente degli Stati Uniti scatenando l'entusiasmo delle persone presenti. "Grazie mille, è importante che tutti partecipino", dice.

🚨#BREAKING: Watch as Kamala Harris makes calls at a phone bank just hours before polls close in Washington, D.C. Moments later, the camera captures her phone screen with only the camera app open, showing no active call screen pic.twitter.com/Bu7Pk5gpAb