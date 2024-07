L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama esprimerà presto pubblicamente il sostegno a Kamala Harris come candidata democratica alla presidenza. Lo riferiscono alla Nbc News quattro fonti ben informate spiegando che Harris e Obama sono rimasti in stretto contatto da quando, domenica, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Secondo queste fonti, in privato Obama ha sostenuto Harris e presto lo farà pubblicamente. Anche Michelle Obama sostiene la candidatura di Harris, hanno affermato due fonti.

"Lui è in contatto regolarmente con lei e pensa che abbia fatto un ottimo inizio", ha detto una fonte. Obama è uno dei pochi leader democratici che deve ancora sostenere Harris pubblicamente. Una delle fonti ha spiegato che Obama non voleva oscurare il discorso alla nazione che Biden ha tenuto ieri allo Studio Ovale e che è per questo che non si è ancora espresso pro Harris. I collaboratori di Obama e Harris hanno discusso della possibilità di farli comparire insieme durante la campagna elettorale, anche se non è stata ancora fissata una data, hanno affermato tre delle persone informate.