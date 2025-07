Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che andrebbero rivisti i sussidi federali alle aziende di Elon Musk, senza i quali l'amministratore delegato di Tesla ''probabilmente dovrebbe tornare in Sudafrica''. Perché senza sussidi, ha sottolineato il presidente americano su Truth social, per Musk ''non ci sarebbero più lanci di razzi, satelliti, produzione di auto elettriche'' e ''il nostro Paese risparmierebbe una fortuna''.

Insomma, per Trump "Elon potrebbe ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, di gran lunga, e senza sussidi, Elon dovrebbe probabilmente chiudere bottega e tornare a casa, in Sudafrica". "Forse dovremmo chiedere a DOGE di analizzare attentamente la questione? UN SACCO DI SOLDI DA RISPARMIARE!", ha dichiarato Trump.

Musk torna ad attaccare legge di bilancio di Trump

Le dichiarazioni del presidente usa arrivano dopo che sabato Musk è tornato ad attaccare Trump e il suo 'big beautiful bill', il disegno di legge super contestato dagli oppositori del che prevede tagli ai servizi essenziali e alle energie pulite avvantaggiando la classe medio-alta e aumentando il debito pubblico.

"L'ultima proposta di legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese - scrive il patron di Tesla su X -. Completamente folle e distruttivo. Sovvenziona le industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro".