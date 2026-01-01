circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Esplosione in un bar di una stazione sciistica svizzera: "Diverse vittime"

La polizia ha parlato di molti morti nell'incendio, avvenuto nella località alpina di lusso Crans-Montana

Il bar svizzero a fuoco
Il bar svizzero a fuoco
01 gennaio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diverse persone sarebbero rimaste uccise in un'esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, secondo quanto ha confermato la polizia ai media locali. L'incendio nel bar 'Le Constellation' della località alpina sarebbe scoppiato nei locali sotterranei, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all'1.30.

I servizi di emergenza si sono subito precipitati sul posto, mentre le autorità hanno avviato un'indagine per determinare la causa di quanto accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
esplosione stazione sciistica svizzera
Vedi anche
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza