Si ritiene che l'incendio al bar 'Le Constellation' nella località sciistica svizzera di Crans-Montana sia stato causato da una candela di compleanno o da una candela scintillante, attaccata a una bottiglia di champagne. Quando una donna ha sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente. Diversi testimoni hanno descritto scene caotiche all'emittente televisiva francese Bfmtv. Hanno affermato che nel bar si è scatenato il "panico assoluto" e che tutti urlavano.

La porta d'uscita troppo piccola per la fuga

Secondo quanto riferito, all'interno del bar c'erano circa 200 persone, tra cui numerosi minorenni. L'unica uscita era troppo piccola, quindi i clienti hanno rotto una vetrina. Diverse persone sono rimaste ferite e i soccorsi sono intervenuti rapidamente. Presso l'Ospedale universitario di Losanna sono attualmente in cura 22 ustionati, ha dichiarato a Keystone-Sda una portavoce dell'ospedale vodese. Secondo la Rts, la vittima più giovane aveva 16 anni. Sono stati trasportati in elicottero a Losanna dopo l'incendio di Crans-Montana. Le vittime sono ricoverate presso il centro ustionati dell'Ospedale universitario di Losanna nella Svizzera occidentale, nonché nei reparti di terapia intensiva per adulti e bambini.

L'Ospedale universitario di Zurigo, specializzato in ustioni, ha ricoverato oltre una decina di ustionati provenienti da Crans-Montana. Un portavoce ha dichiarato che si prevede che ne seguiranno altri e che saranno trasportati in elicottero. In Svizzera ci sono due centri specializzati in lesioni di questo tipo: gli ospedali universitari di Zurigo e Losanna. In seguito al devastante incendio al bar "Le Constellation", i residenti locali hanno descritto scene drammatiche. Secondo il quotidiano "24heures", la gente è rimasta in strada sbalordita, le sirene hanno suonato e gli elicotteri hanno sorvolato tutta la notte. Molti giovani clienti erano all'interno del bar.

Le testimonianze

Come ha raccontato un turista londinese a un giornalista del Blick, durante la notte ci sono stati molti fuochi d'artificio, nonostante fossero vietati. "Poi a un certo punto c'è stata un'esplosione molto forte. Dopodiché, ho sentito diverse ambulanze", ha detto l'uomo. L'esplosione nel seminterrato del bar non è stata comunque un attacco terroristico. Il Procuratore Generale Beatrice Pilloud lo ha sottolineato esplicitamente: "Un attentato può essere assolutamente escluso". Nel frattempo, sono in corso le indagini sulle cause dell'esplosione e del conseguente incendio. Le autorità hanno confermato in una conferenza stampa che diverse decine di persone sono morte e almeno 100 sono rimaste ferite nel disastro.