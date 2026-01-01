Sarebbero almeno quaranta i morti e un centinaio i feriti in un'esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, come informa la Polizia Cantonale vallesana che parla di un "incendio di natura non dolosa".

Le fiamme sarebbero partite nei seminterrati del bar 'Le Constellation', informa la polizia, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all'1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l'incendio. Si indaga sulle cause di quanto accaduto.

Le autorità prevedono che tra le vittime e i feriti nella famosa località sciistica di Crans-Montana ci siano anche turisti stranieri. La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. Lo scoppio è avvenuto mentre nel bar erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale. Il locale poteva ospitare 400 persone.

Il procuratore generale del Canton Vallese ha spiegato che è ancora troppo presto per dire qualcosa di più specifico sulla causa dell'incendio. Intanto la capacità ospedaliera nel Vallese è esaurita. Diversi pazienti sono stati trasferiti anche in ospedali fuori dal Cantone, in particolare ospedali universitari. L'ospedale del Vallese sta collaborando con altri ospedali in tutto il Paese per curare i feriti.

Le cause dell'esplosione

L'esplosione potrebbe essere stata causata da dispositivi pirotecnici, scrive il quotidiana Brick. Le indagini sono in corso per accertare le cause effettive. Polizia, vigili del fuoco ed elicotteri sono sul posto e l'area è completamente transennata, così come è stato imposto un divieto di sorvolo su Crans-Montana. Il numero esatto delle vittime non sarà ancora reso noto. Non verranno fornite informazioni nemmeno sull'identità delle vittime. "È troppo presto per questo", hanno dichiarato le autorità. La Procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha annunciato l'avvio di un'indagine sulle cause dell'incendio. Le autorità vallesane sono assistite dall'Istituto forense di Zurigo. L'indagine si concentra anche sull'identificazione delle vittime.

Farnesina: "Verifiche su eventuale presenza di italiani"