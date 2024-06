Europee, Darnis: "Macron arrogante, sbaglia calcoli se pensa ridimensionare Rn"

Macron "ha sbagliato e pecca di hubris se pensa che facendo lui campagna elettorale in prima persona cambierà" l'esito delle elezioni anticipate che ha convocato per il 30 giugno, dopo il tracollo del suo partito e il trionfo del Rn. Senza contare che ha creato il precedente per cui "i risultati del voto europeo hanno conseguenze" sul governo. Jean Pierre Darnis, professore di relazioni franco-italiane all'Università di Nizza e di storia contemporanea alla Luiss di Roma, non trova una ragione per cui il presidente francese abbia fatto bene a sciogliere l'Assemblea nazionale, una decisione che ha preso "senza consultare i vertici istituzionali o di governo e che ha condiviso con pochissime persone". E dice di non avere dubbi sul fatto che il voto che si terrà da qui a 20 giorni non potrà che confermare il successo del Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella.

"Macron sapeva che avrebbe perso le elezioni, ma, pur indebolito, avrebbe potuto approfittare dei tre anni che mancano alla fine del suo mandato per organizzare la sua successione - spiega Darnis all'Adnkronos - Invece ha agito come se il voto di ieri fosse un voto nazionale e ha fatto questa scelta che molte delle persone a lui vicine non avrebbero fatto e che non ha condiviso neanche con i presidenti di Camera e Senato. Un comportamento scioccante dal punto di vista politico e istituzionale, poco democratico".

Il professore francese taccia Macron di "hubris, di tracotanza: come può sperare di cambiare qualcosa solo perché si spenderà lui personalmente in campagna elettorale? In almeno il 95% dei comuni francesi l'Rn è il primo partito, mentre circa il 40% degli elettori ha votato l'estrema destra se si mettono insieme il partito della Le Pen, Reconquete di Zemmour e altre piccole liste".

Darnis accusa il presidente francese anche di "un calcolo tattico molto brutto: 'convoco le elezioni, resto presidente, ci sarà una coabitazione con la destra, ma siccome questi sono incapaci, la gente si stancherà di loro'". Un calcolo sbagliato, sostiene l'analista, sottolineando che l'estrema destra "non avrà al governo più problemi di quanti non ne abbia avuti finora Macron". E non vale neanche più il grido d'allarme democratico, 'non votate la destra estrema', "ma perché no?". Tra l'altro, durante la campagna elettorale, Macron non potrebbe che riprendere gli stessi temi già proposti nelle settimane scorse.

E mentre la destra si allea, "la sinistra si illude se pensa che un fronte popolare" che unisca macronisti, socialisti, la France Insoumise e qualche altro partito riesca a fermarla. "Non hanno i numeri", avverte Darnis, che considera la possibile vittoria alle elezioni del 30 giugno e del 7 luglio "propedeutica" alla conquista dell'Eliseo. Dove, sulla base della Costituzione francese, "sono concentrati tantissimi poteri mentre i contropoteri sono debolissimi". E già se ci fosse una coabitazione, un eventuale premier del Rn potrebbe chiedere "una rilettura dei poteri del primo ministro, che negli ultimi anni sono stati ridimensionati", spiega Darnis.

Macron "crede nella sua fortuna", ma il terremoto politico di ieri e quello che potrebbe esserci nelle prossime settimane potrebbero portare "a un altro sviluppo drammatico: se la disfatta del presidente venisse confermata alle politiche, potrebbero chiedere le sue dimissioni, che pure non sono previste dalla Costituzione", sostiene l'analista. Che poi chiosa rilanciando l'accusa a Macron: "Non voleva accettare di non contare più alla fine di questo suo secondo mandato, ma avrebbe potuto gestire l'uscita dall'Eliseo in modo intelligente, preparando il terreno al suo successore, invece ha provato il lascia o raddoppia in un momento sbagliato e in un contesto complicato".