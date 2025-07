Expo 2025 Osaka, Abenavoli: "L'acido clorogenico blocca sviluppo cancro del colon"

"La mela annurca è un prodotto IGP lavorato in diverse province della Regione Campania. Grazie a studi condotti in Italia sappiamo essere un frutto ricco di antiossidanti: uno tra tutti, l'acido clorogenico contenuto della polpa, ma soprattutto nella buccia che alcune evidenze cliniche, condotti su esperimenti animali, indica come elemento che blocca lo sviluppo del cancro del colon" Sono le dichiarazioni di Ludovico Abenavoli, professore all'Università di Catanzaro, ede esperto in effetti salutistici della Dieta Mediterranea. Dal 20 al 30 luglio, la Regione Campania è protagonista al Padiglione Italia dell'Expo di Osaka con un fitto programma di eventi dedicati alle filiere agroalimentari di qualità, all'artigianato artistico, alla cultura digitale e alla musica.