Expo 2025 Osaka, Minelli: "Dieta mediterranea risulta la migliore del mondo"

"La dieta mediterranea è un po' la sintesi di quello che meglio si può chiedere da parte di un microbiota intestinale sano che ha bisogno di essere alimentato in maniera adeguata per vivere bene. Alla luce delle nuove scienze del microbiota intestinale possiamo dire che molto probabilmente la dieta mediterranea è la migliore del mondo proprio perché riesce ad unificare all'interno dei suoi percorsi nutrizionali ciò che di più e di meglio serve a noi". Mauro Minelli, medico immunologo e ricercatore specializzato in medicina integrata e microbiota, è intervenuto al Padiglione Italia dell'Expo di Osaka dove, dal 20 al 30 luglio, la Regione Campania è protagonista con un fitto programma di eventi dedicati alle filiere agroalimentari di qualità, all'artigianato artistico, alla cultura digitale e alla musica.