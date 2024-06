Il vulcano Kanlaon nelle Filippine è eruttato lunedì, producendo un enorme pennacchio di cenere che si è innalzato fino a 5.000 metri sopra la vetta, causando la cancellazione di decine di voli. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha affermato che l'eruzione, avvenuta alle 18.51 ora locale, è durata sei minuti ed è stata preceduta da un “forte terremoto”.

Le immagini sui social media mostravano una spessa coltre di fumo nera che si alzava nel cielo notturno stellato. Altri mostravano una spessa coltre di cenere che ricopre le case.

Timelapse IP Camera footage from 6:51 PM to 6:57 PM of the explosive eruption at the Kanlaon Volcano summit crater taken by the Canlaon City (VKCC) observation station, 03 June 2024. The plume rose to 5000 meters above the vent. Incandescent ejecta can be seen to collapse from… pic.twitter.com/s9Fh9GpbbR