'Frammenti di un discorso sulla libertà', a Roma incontro cinematografico con lo scrittore Antonio Monda

Primo di una serie di eventi per i 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Usa, il 26 gennaio, al Centro Studi Americani, viaggio attraverso le immagini dei film di ogni parte del mondo sull'idea di libertà

21 gennaio 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
Lunedì 26 gennaio, presso la sede del Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani , 32, 00186, Roma, in occasione dell’apertura di una serie di eventi per i 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, si terrà l’incontro “Frammenti di un discorso sulla libertà” con Antonio Monda, scrittore e docente della New York University, già vincitore del Premio PAIR 2025 nella categoria Scienze umane, sociali, letterarie ed economiche.

Un viaggio attraverso le immagini di film di ogni parte del mondo sull'idea di libertà, un termine che può essere declinato in molteplici modi: libertà dal carcere, dalla schiavitù, da un sistema politico opprimente, ma anche e soprattutto dalle convenzioni e da tutto ciò che condiziona la nostra personalità e la nostra condizione umana. Quindi, per paradosso, anche libertà da noi stessi. Il viaggio sarà incentrato in maniera particolare sulla cultura americana, che già nell'inno parla di Land of the free.

