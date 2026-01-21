circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of Peace

Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. Israele si aggiunge così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam

Benjamin Netanyahu - (Afp)
Benjamin Netanyahu - (Afp)
21 gennaio 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ufficialmente accettato l'invito di Donald Trump e sarà un membro del Board of Peace per Gaza. Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. Israele si aggiunge così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam.

Il Board of Peace potrebbe sostituire le Nazioni Unite, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, parlando del Consiglio per la pace per Gaza, che potrebbe prendere il posto dell'Onu, secondo il Tycoon inefficace nel porre fine alle guerre.

"L'Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell'Onu, ma non è mai stato all'altezza del suo potenziale", ha detto Trump ai giornalisti. "L'Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto".

La minaccia di Trump alla Francia

Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi dopo che il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron si è rifiutato di aderire al 'Board of Peace' per Gaza. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne. E lui accetterà. Ma non è obbligato a farlo", ha dichiarato Trump ai giornalisti in Florida.

L'entourage di Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia "non intende rispondere favorevolmente" in questa fase all'invito a partecipare al "Board of Peace".

La posizione della Russia

La Russia non conosce ancora tutti i dettagli dell'iniziativa del Board of Peace per Gaza e spera di ricevere risposte alle sue domande durante gli incontri con la parte americana. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. "È prematuro dirlo", ha detto Peskov durante una conferenza stampa in risposta alla domanda se lo Stato dell'Unione di fatto di Russia e Bielorussia sarà rappresentato nel Consiglio per la pace a Gaza, dato che sia Mosca che Minsk hanno ricevuto inviti dagli Stati Uniti ad aderire al consiglio.

"Non conosciamo ancora tutti i dettagli riguardanti l'iniziativa, se riguardi solo Gaza o se comprenda un contesto più ampio", ha affermato Peskov. "Finora ci sono molte domande su questa iniziativa e speriamo di ricevere risposte durante i contatti con gli americani".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Board of Peace Gaza Netanyahu Trump Israele Gaza
Vedi anche
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza