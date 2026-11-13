Francia, politologo Ollion (Cnrs): "Riner? Assenza nome forte per Eliseo apre strada a moltitudine piccole candidature"

La lista già lunga di candidati alle presidenziali francesi del 2027 non ha impedito al judoka Teddy Riner (7 medaglie olimpiche, 5 ori e 2 bronzi) di salire anche lui sul tatami politico. Lo sportivo, molto conosciuto e amato nel paese, l’ha reso pubblico con un’intervista al quotidiano Le Parisien e con un corto video su Twitter. “È circa la trentacinquesima candidatura di queste presidenziali”, commenta Étienne Ollion, sociologo al Cnrs, con l'Adnkronos. "Si tratta di una candidatura atipica. Da un lato, sorprende un po’ perché Riner è una persona proveniente dalla società civile, che ha avuto un’esperienza politica piuttosto limitata. D’altra parte, però, è una persona che in passato aveva già dichiarato di essere interessata alla politica ed è qualcuno con ambizioni enormi".

La sua candidatura ha fatto molto rumore nel Paese: "E' uno sportivo ancora in attività e sono circa vent’anni che lo conosciamo e lo vediamo vincere", spiega Ollion. "Se mi chiedete, però, se oggi penso che Riner possa presentare ufficialmente la sua candidatura, direi di no". In Francia, infatti, per presentare ufficialmente una candidatura all'Eliseo ci sono diversi step da superare, primo fra tutti la presentazione di 500 "parrainages", cioè firme di sponsorizzazione rilasciate da rappresentanti istituzionali locali o nazionali, provenienti da almeno 30 diversi dipartimenti o collettività oltremare, entro 160 giorni. "Inoltre, per quanto sia famoso e non abbia quindi problemi di notorietà, non ha alle spalle né un partito, né finanziamenti, né una squadra vera e propria", aggiunge il politologo del Cnrs.

Da qualche giorno nel paese circolano diverse voci di corridoio che vedono Riner come l’ultimo jolly giocato dall’attuale presidente francese Emmanuel Macron, dopo il crollo delle candidature dei due centristi, Édouard Philippe e Gabriel Attal. Basandosi sul suo breve video di presentazione, la candidatura del judoka sembra in effetti situarsi nel campo dei liberali, con una posizione di centrodestra, ma per ora nessuna fonte certa ha confermato una sponsorizzazione da parte di Macron che, anzi, continua a dichiarare di tenersi fuori dalla corsa presidenziale.

Quello che è certo, per Ollion, è che la “mancanza di un candidato centrista forte, che emerga sugli altri, lascia lo spazio a nuove persone che si dicono 'e se fossi io?'”. Secondo il sociologo, infatti, ad oggi i candidati centristi, così come la candidatura del socialdemocratico Raphaël Glucksmann, non sono così forti da tenere testa alla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon e all’estrema destra di Marine Le Pen.

Ad ora “Le Pen sembra essere la candidata più sicura al secondo turno e, attualmente, anche Mélenchon ha un ottimo score, che lo stabilizza intorno al 17%-18% delle intenzioni di voto. Attenzione però, perché in cinque mesi tanto può cambiare”, conclude Ollion. (Di Veronica Gennari)