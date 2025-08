Un uomo si accende una sigaretta con la fiamma della tomba del milite ignoto che a Parigi si trova sotto l'Arco di Trionfo. Un video che riprende l'uomo è diventato rapidamente virale sui social network e ha scatenato numerose polemiche in Francia. Davanti a una dozzina di persone che stavano di fronte alla tomba del milite ignoto - una tomba collocata sotto l'Arco di Trionfo dall'11 novembre 1920 in memoria dei soldati caduti per la Francia durante la Prima Guerra Mondiale - racconta 'Le Figaro', "un uomo supera le transenne e usa la fiamma del monumento per accendersi la sua sigaretta, prima di scavalcare di nuovo i cancelli, senza dire una parola o voltarsi". La ministra con delega alla Memoria e ai veterani, Patricia Mirallès ha annunciato l'avvio di un'azione legale nei confronti dell'uomo responsabile di "un oltraggio alla memoria degli uomini caduti per la Francia".

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano francese il video è stato girato da una turista lettone lunedì 4 agosto poco prima delle 21 e pubblicato per la prima volta sul social network Tiktok. "Non sembrava essere ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Al contrario, era ovviamente consapevole di quello che stava facendo, e orgoglioso di averlo fatto", ha detto la donna che si presenta come l'autrice del video a 'Le Figaro'.

"Questo uomo accende la sigaretta sulla tomba del milite ignoto... mi fa infuriare! Questo gesto macchia la memoria dei nostri soldati che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà. E intorno? Silenzio complice. Nessuno sussulta. Ma in quale paese viviamo? Rispettate i nostri morti", scrive su 'X' Matthieu Valet, deputato e portavoce del partito di estrema destra francese Rassemblement National. Accesa per la prima volta l'11 novembre 1923 da André Maginot, ministro della Guerra e delle Pensioni quando era in carica il presidente Alexandre Millerand, la fiamma del Milite Ignoto ha un ruolo altamente simbolico.

Ravvivata tutti i giorni alle 18.30 secondo un preciso protocollo, la fiamma è già stato oggetto di danni in passato, in particolare durante le manifestazioni dei Gilet Gialli nel 2018. L'articolo 225-17 del codice penale francese prevede che "la violazione o la profanazione, con qualsiasi mezzo, di tombe, sepolture, urne cinerarie o monumenti eretti in memoria dei defunti" è "punibile con un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro". Secondo le informazioni di 'Le Parisien' è stata aperta un'indagine.