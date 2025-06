Sei persone di età compresa tra 15 e 20 anni sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera a Nîmes, in Francia. Lo ha reso noto il procuratore della città Cécile Gensac, aggiungendo che cinque persone sono ancora ricoverate in ospedale, tra cui due di 15 e 17 anni, "in condizioni preoccupanti", sebbene "la loro vita non sia più in pericolo".