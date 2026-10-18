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Gaza, due bambini uccisi in attacchi di Israele nella Striscia

La piccola Misk Hazem è morta nel campo di al-Maghazi. Un altro minore è deceduto a Beit Lahia dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco

Distruzione a Gaza - (Afp)
Distruzione a Gaza - (Afp)
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18 ottobre 2026 | 16.34
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Due bambini, un maschio e una femmina, sono stati uccisi oggi, domenica 18 ottobre, nella Striscia di Gaza durante le operazioni militari israeliane. Secondo fonti mediche palestinesi, citate dall'agenzia Wafa, il piccolo è morto dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco delle forze israeliane a Beit Lahia nel nord della Striscia, mentre una bambina di sette anni, si chiamava Misk Hazem, è rimasta uccisa quando soldati israeliani hanno aperto il fuoco tra le tende del campo profughi di al-Maghazi nella parte centrale della Striscia.

Sei palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore

Wafa riporta inoltre la morte di una donna di 28 anni, Wijdan Kamal Shurrab, raggiunta da colpi d'arma da fuoco nei pressi di Khan Younis, nel sud della Striscia. Secondo fonti ospedaliere, citate dall'agenzia palestinese, il bilancio delle ultime 24 ore è di sei palestinesi uccisi e 25 feriti.

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Gaza Israele Striscia di Gaza attacchi uccisi feriti
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