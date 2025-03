Secondo il ministero degli Esteri israeliano, il piano non ha affrontato la realtà della situazione successiva al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre

Da Hamas arriva il via libera al piano adottato dai leader arabi per la ricostruzione di Gaza e la creazione di un comitato per supervisionare la ricostruzione e la governance nel territorio palestinese martoriato dalla guerra.

"Accogliamo con favore il piano di ricostruzione di Gaza adottato nella dichiarazione finale del vertice e chiediamo di garantire tutte le risorse necessarie per il suo successo", ha affermato il gruppo militante palestinese in una nota.

Anche il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha elogiato il piano arabo per la ricostruzione della Striscia e ha chiesto al presidente americano Donald Trump di sostenerlo senza prevedere lo sfollamento dei palestinesi dalla loro terra. Intervenendo al summit, Abbas ha detto che l'Anp è pronta a tornare nella Striscia di Gaza e ad assumersi le sue responsabilità.

Ma da Israele arriva lo stop. Secondo il ministero degli Esteri israeliano, la dichiarazione del vertice arabo non ha affrontato la realtà della situazione successiva al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023.

"È degno di nota che il feroce attacco terroristico di Hamas non venga menzionato e che non vi sia nemmeno una condanna di questa entità terroristica omicida, nonostante le atrocità documentate", afferma la dichiarazione.

Il ministero elogia invece il piano del presidente Donald Trump di trasferire i cittadini di Gaza, sostenendo - nonostante Trump parli di trasferire tutta la popolazione della Striscia - che in base a questo, "c'è un'opportunità per i cittadini di Gaza di scegliere liberamente. Questo deve essere incoraggiato".