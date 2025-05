Hamas pronta a respingere la nuova proposta Usa per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi. A dirlo alla Bbc è un alto funzionario del gruppo armato palestinese.

Ieri la Casa Bianca aveva dichiarato che Israele aveva "approvato" il piano dell'inviato statunitense Steve Witkoff e che era in attesa di una risposta formale da Hamas, ma un funzionario del gruppo islamista aveva poi affermato che la proposta non soddisfa le richieste fondamentali, tra cui la fine della guerra, e che Hamas avrebbe risposto a tempo debito.

Il piano Witkoff e la delusione di Hamas

Hamas sarebbe rimasta "delusa", secondo quanto riferito da Axios, dalla proposta "molto più sbilanciata a favore di Israele" rispetto alle precedenti. Secondo il giornalista Barack Ravid, non includerebbe infatti una chiara garanzia americana che il cessate il fuoco temporaneo diventi permanente, oltre a non affermare chiaramente che, se i negoziati dovessero proseguire oltre i 60 giorni, anche il cessate il fuoco continuerà e Israele non potrà violarlo unilateralmente come già avvenuto a marzo.

La nuova proposta di Witkoff prevede una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza e il rilascio di 10 ostaggi in due fasi entro una settimana l'una dall'altra. Sempre secondo i media israeliani, Hamas dovrebbe consegnare i corpi di 18 ostaggi ancora nelle sue mani e lo stesso dovrebbe fare Israele con i corpi di 180 palestinesi. Il piano prevede anche la scarcerazione di 125 palestinesi condannati all'ergastolo e di 1.111 abitanti di Gaza, arrestati dopo l'attacco del 7 ottobre.

I 60 giorni di tregua dovrebbero facilitare i negoziati per mettere definitivamente fine alla guerra e portare, contestualmente, al rilascio dei rimanenti ostaggi nelle mani della fazione palestinese.

La proposta di Witkoff stabilisce anche il ritorno della distribuzione degli aiuti nella Striscia sotto l'egida dell'Onu e delle organizzazioni internazionali. L'esercito israeliano, infine, dovrebbe ritirarsi nelle posizioni che occupava prima dell'inizio della nuova offensiva a marzo.

Idf attacca in Libano, obiettivo Hezbollah: "Cerca di ricostituirsi"

L'esercito israeliano ha intanto condotto attacchi contro diversi siti nel Libano meridionale e nei pressi della città costiera di Sidone, sostenendo che gli obiettivi erano siti dove Hezbollah "cercava di ricostituirsi". Lo rende noto l'Idf, precisando di aver bombardato ieri sera "un'infrastruttura terroristica contenente armi nella zona di Sidone".

Le truppe israeliane hanno attaccato il sud del paese precisando di avere colpito "siti militari" del gruppo sciita che "contenevano lanciamissili" e dove "è stata individuata un'attività di Hezbollah con l'obiettivo di ripristinare le infrastrutture". "La presenza di armi nella zona e l'attività dei terroristi di Hezbollah nei siti attaccati costituiscono flagranti violazioni degli accordi tra Israele e Libano", ha affermato l'esercito israeliano.

I media arabi hanno riferito che due persone sono state uccise in due attacchi separati. Secondo fonti arabe, una delle vittime è un dipendente comunale, ucciso mentre forniva acqua alle case dei residenti della zona.