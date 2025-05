L'Idf ha annunciato di ver "iniziato a condurre attacchi estesi e a mobilitare le truppe per ottenere il controllo operativo nelle aree di Gaza"

Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver iniziato una nuova grande offensiva nella Striscia di Gaza. “L'Idf ha iniziato a condurre attacchi estesi e a mobilitare le truppe per ottenere il controllo operativo nelle aree di Gaza, nel corso dell'ultimo giorno”, ha detto l'esercito in un post sulla piattaforma di social media X. L'operazione è soprannominata 'I carri di Gedeone' “Questo fa parte dei preparativi per espandere le operazioni e realizzare gli obiettivi della guerra - tra cui il rilascio degli ostaggi e lo smantellamento dell'organizzazione terroristica di Hamas”. “Le truppe dell'Idf nel Comando Sud continueranno a operare per proteggere i cittadini israeliani e realizzare gli obiettivi della guerra”, ha aggiunto l'esercito.

osa prevede l'operazione 'Carri di Gedeoene'

Secondo i funzionari israeliani, l'offensiva dei 'Carri di Gedeone' prevede che l'Idf “conquisti” Gaza e mantenga il territorio; che sposti la popolazione civile palestinese verso il sud della Striscia; che attacchi Hamas; che impedisca al gruppo terroristico di prendere il controllo delle forniture di aiuti umanitari.

Il governo israeliano aveva recentemente annunciato l'intenzione di espandere le sue operazioni nella Striscia di Gaza. I media israeliani avevano riferito che ciò sarebbe avvenuto dopo la fine del viaggio del presidente statunitense Donald Trump nella regione, se non fosse stato raggiunto un nuovo accordo su Gaza. Nel frattempo Trump ha concluso il suo viaggio di più giorni nella regione del Golfo. Un nuovo accordo non è ancora in vista.

Venerdì, l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che almeno 100 persone sono state uccise nel nord della Striscia di Gaza dopo numerosi attacchi aerei israeliani da giovedì sera. L'autorità sanitaria controllata da Hamas ha dichiarato che 93 persone sono state uccise e più di 200 ferite. Le cifre non distinguono tra vittime civili e militari e non possono essere verificate in modo indipendente.

Il sito di notizie israeliano ynet, citando funzionari della sicurezza, ha riferito che gli attacchi intensificati negli ultimi giorni fanno parte dei preparativi per il dispiegamento di ulteriori truppe a Gaza. Il governo israeliano ha tagliato tutti gli aiuti al territorio per più di due mesi, e le organizzazioni umanitarie internazionali hanno messo in guardia da condizioni umanitarie catastrofiche. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, quasi 53.000 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra con Israele, più di un anno e mezzo fa.