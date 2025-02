Nonostante la reazione negativa in Medio Oriente e tra gli alleati occidentali di Washington, Netanyahu appoggia il leader Usa. E Tel Aviv ordina all'esercito di preparare piani per l'abbandono del territorio da parte di un gran numero di palestinesi

Bocciato senza appello tra leader in Medio Oriente e alleati occidentali degli Usa, il piano per la 'Riviera' Gaza di Trump incontra il benestare del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha appoggiato la proposta del presidente americano di "prendere il controllo" della Striscia. E così, spiega la Cnn, all'esercito israeliano è stato ordinato di preparare piani per l'abbandono del territorio da parte di un gran numero di palestinesi.

Netanyahu: "Idea straordinaria"

Il progetto del presidente-tycoon ha innescato un'enorme reazione negativa internazionale, respinto nei commenti come "impraticabile" e "illegale" ma Netanyahu, continua l'emittente Usa, ha insistito sul fatto che il piano – che secondo Trump comporterebbe l'invio dei residenti di Gaza nei paesi vicini e l’assunzione della "proprietà a lungo termine" dell’enclave – è una "idea straordinaria".

"L’idea stessa di permettere ai primi abitanti di Gaza che vogliono andarsene di andarsene, voglio dire, cosa c’è di sbagliato in questo?", le parole del leader israeliano a Fox News. "Questa - aveva aggiunto - è la prima buona idea che ho sentito. È un’idea straordinaria e penso che dovrebbe essere davvero perseguita, esaminata e realizzata perché creerà un futuro diverso per tutti".

L'annuncio di Trump, la bocciatura internazionale, i dubbi

Martedì scorso Trump ha annunciato la sua proposta in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Netanyahu, scatenando un vortice di critiche da parte di gruppi per i diritti umani che affermano che l’attuazione del piano violerebbe il diritto internazionale, equivalendo a una pulizia etnica a Gaza.

Gli alleati occidentali di Washington hanno rifiutato l’idea di sfollare le persone da Gaza, mentre i leader del Medio Oriente, compresi i funzionari di Gaza, hanno riaffermato la loro posizione a favore dello Stato palestinese.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha detto mercoledì scorso che le nazioni arabe stanno pianificando di ricostruire Gaza mentre i palestinesi rimarranno nell’enclave. Nel frattempo, il re di Giordania Abdullah è partito per una visita nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dopo che il suo Paese ha annunciato di essere fermamente contrario al piano.

"La proposta solleva la questione se i palestinesi possano essere allontanati con la forza dalle loro case e rompe con decenni di politica estera statunitense, che ha a lungo enfatizzato una soluzione a due Stati per Israele e Palestina", commenta la Cnn, che continua: "I funzionari della Casa Bianca hanno anche tentato di nascondere molti dettagli, dopo che i critici hanno sottolineato che il piano di Trump potrebbe portare le truppe americane ancora una volta nel cuore di una guerra in Medio Oriente".

Alcuni legislatori repubblicani, inoltre, "hanno tentato di dare un senso ai commenti in un incontro a porte chiuse con l’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, mercoledì scorso. Un parlamentare presente nella stanza ha detto alla Cnn che c’era 'molta costernazione'. Il senatore Roger Wicker ha chiesto quindi se il piano fosse in lavorazione da un po'. Witkoff, dicono le fonti, ha suggerito di sì. Anche se, come ha riferito la Cnn, altri membri dell’amministrazione non erano a conoscenza del piano prima che fosse annunciato".

Ieri Trump è quindi tornato sull’idea, scrivendo sul social Truth che Gaza "sarebbe stata consegnata agli Stati Uniti da Israele alla fine dei combattimenti" nel territorio, senza fornire ulteriori dettagli su come funzionerebbe il piano.

Israele prepara il piano per la partenza volontaria dei palestinesi

Intanto ieri il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di preparare un piano "per consentire la partenza volontaria dei residenti di Gaza", secondo una dichiarazione del ministero della Difesa.

"Accolgo con favore l’audace iniziativa del presidente americano Trump, che potrebbe consentire a gran parte della popolazione di Gaza di trasferirsi in varie destinazioni in tutto il mondo", si legge in una nota.

Katz ha affermato che il piano di Trump "richiederà molti anni", durante i quali i palestinesi verrebbero integrati "nei Paesi ospitanti, facilitando al tempo stesso gli sforzi di ricostruzione a lungo termine in una Gaza smilitarizzata e priva di minacce in un’era post-Hamas".

Il ministro israeliano ha affermato che Paesi tra cui Spagna, Irlanda e Norvegia – che hanno tutti accusato Israele di aver infranto il diritto internazionale durante la sua campagna militare a Gaza – sono "legalmente obbligati ad accettare qualsiasi residente di Gaza che desideri entrare nel loro territorio".

Il 'no' palestinese

Ma il piano di Trump è in contrasto con le aspirazioni dei palestinesi, che da tempo sostengono lo stato e hanno respinto categoricamente la proposta di ricollocazione avanzata dal tycoon per la prima volta due settimane fa.

La maggior parte dei due milioni di persone che vivono a Gaza non vorranno andarsene, hanno assicurato gli analisti, sollevando la questione se potrebbero essere allontanati con la forza, cosa vietata dal diritto internazionale.

“Questa è la nostra terra e noi ne siamo i veri e onesti proprietari”, ha detto mercoledì alla Cnn Amir Karaja, un residente del nord di Gaza. “Non sarò sfollato. Né (Trump) né nessun altro potrà sradicarci da Gaza”.

Ci sono circa 5,9 milioni di rifugiati palestinesi in tutto il mondo, la maggior parte discendenti di persone fuggite con la creazione di Israele nel 1948. Circa il 90% dei residenti di Gaza sono stati sfollati durante l’ultima guerra e molti sono stati costretti a spostarsi ripetutamente, alcuni più di 10 volte, secondo le Nazioni Unite.

Inoltre, non è chiaro come funzionerebbe esattamente il piano proposto da Trump, mentre gli analisti ne hanno messo in dubbio la fattibilità.

Israele, il problema Hamas e la tregua fragile

Nella sua intervista con Fox, Netanyahu ha affermato che il suo governo resta impegnato a distruggere le capacità militari e di governo di Hamas a Gaza. “Abbiamo decimato la maggior parte del potere militare di Hamas, non tutto”, ha detto, aggiungendo che “faremo in modo che non ci sia più quando questa guerra finirà”.

Nonostante la guerra di 15 mesi di Israele contro Hamas, che ha eliminato molti degli alti dirigenti del gruppo, raso al suolo Gaza e ucciso decine di migliaia di palestinesi, il gruppo militante è però rimasto resistente.

L'ex segretario di Stato americano Antony Blinken ha recentemente affermato che ogni volta che Israele completa le operazioni militari a Gaza e si ritira, i militanti di Hamas si raggruppano e riemergono. “Riteniamo che Hamas abbia reclutato tanti nuovi militanti quanti ne ha persi. Questa è la ricetta per un’insurrezione duratura e una guerra perpetua”, ha affermato.

I negoziati sull’estensione del cessate il fuoco a Gaza e dell’accordo sul rilascio degli ostaggi – che scade il 1° marzo – restano in bilico, con notevole incertezza su come sarà la prossima fase della fragile tregua.

Netanyahu ha affermato che il suo governo resta impegnato a rilasciare tutti gli ostaggi rimasti a Gaza. Ma il primo ministro israeliano è stato profondamente diffidente nei confronti della fase due di tale accordo, che vedrebbe il completo ritiro delle truppe israeliane da Gaza e il ritorno degli ostaggi rimanenti. Il suo ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, si è impegnato a lasciare il governo se il cessate il fuoco continuerà.