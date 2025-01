Errore da penna rossa per la parlamentare ed ex ministro dell'Interno britannico Suella Braverman

Errore da penna rossa in geografia per la parlamentare ed ex ministro dell'Interno britannico Suella Braverman, che nel corso di una diretta radiofonica si è resa protagonista di una clamorosa gaffe sui confini dell'Italia.

Parlando con LBC dell’importanza del controllo delle frontiere, Braverman ha scelto proprio il nostro Paese come esempio da portare agli ascoltatori. "L’Italia - ha detto - ha rafforzato i propri confini". E fin qui nulla di strano. Ma ecco quindi arrivare l'incredibile sfondone: "Hanno costruito un muro, sono andata a vederlo, hanno costruito un muro sul confine terrestre tra Italia e Turchia", le parole di Braverman, che in un colpo solo inventa sia muro che confini inesistenti.

Tuttavia, spiega Metro, potrebbe esserci una "spiegazione semplice" - e ironica - per la gaffe della Tory. Nel 2023, ricorda la testata, mentre era ministro dell'Interno Braverman si è recata nella regione greca di Evros per controllare la robusta recinzione che era stata costruita sul confine turco per fungere da deterrente. "Italia, Grecia, Grecia, Italia: sono entrambe famose soprattutto per le persone che indossavano toghe e vivevano migliaia di anni fa. Entrambe hanno capitelli e sono piene di pittoresche rovine antiche. È un errore facile da commettere. Siamo sicuri che nessuno se ne sia accorto...".