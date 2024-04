Un amore, il matrimonio in gran segreto reso noto solamente 2 anni dopo. E’ un nuovo capitolo dell’incredibile storia di Abby e Brittany Hensel, una coppia di gemelle siamesi dicefale americane: una vita in simbiosi per le sorelle statunitensi che sui social hanno annunciato il matrimonio di Abby con un veterano dell'esercito americano e oggi infermiere.