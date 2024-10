L'aereo in volo da Nuova Delhi a Londra, 147 i passeggeri a bordo

Un aereo indiano con a bordo 147 passeggeri in volo da Nuova Delhi a Londra è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a Francoforte dopo un allarme bomba. Lo ha riferito la polizia tedesca, secondo cui la minaccia della presenza di un ordigno è arrivata tramite un post su X, con cui si avvertiva della presenza di una bomba sul volo della compagnia Vistara.

Tutti i controlli effettuati in seguito all'atterraggio, ieri sera, hanno dato esito negativo. All'inizio di settembre, un altro aereo Vistara in volo da Mumbay a Francoforte era stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia dopo un allarme bomba scritto nella toilette di bordo.